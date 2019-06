Ambra Lombardo mostra l’abito indossato alla festa del GF: lo spacco è troppo alto, spunta un dettaglio ‘hot’ per la sexy professoressa del Grande Fratello.

Ieri sera c’è stata la festa ufficiale del Grande Fratello. Un party davvero esclusivo, a cui hanno partecipato tutti gli ex concorrenti del reality di Canale 5. E ovviamente anche la padrona di casa Barbara D’Urso, che proprio oggi a Pomeriggio 5 ha svelato i nomi di una nuova coppia nata ieri notte alla festa. Ma ad attirare l’attenzione dei fan, sono stati anche gli outfit scelti dai partecipanti alla festa. In particolare è il look delle donne della Casa ad aver incuriosito tutti. Tra gli abiti più notati, c’è sicuramente quello di Ambra Lombardo. Merito dello spacco ‘esagerato’. Diamo un’occhiata.

Ambra Lombardo e lo spacco esagerato: il dettaglio hot dell’abito sconvolge i fan

La festa finale del Grande Fratello è stata particolarmente movimentata. Lo dimostrano le ‘stories’ pubblicate da tutti i protagonisti del reality sui loro social. Una concorrente in particolare ha attirato l’attenzione di tutti grazie al suo abito. Si tratta di Ambra Lombardo, la bellissima professoressa che ha rubato il cuore a Kikò Nalli. Un abito lungo, color verde, caratterizzato da uno spacco decisamente alto. A tal punto che, nei video pubblicati su Instagram, l’incidente ‘hot‘ è dietro l’angolo. La ragazza infatti si diverte a sfilare a bordo piscina e , mentre cammina, lo sguardo finisce proprio lì. Che dire, il bel Kikò ha saputo davvero scegliere bene. La storia d’amore tra Ambra e l’ex marito di Tina Cipollari infatti sembra procedere a gonfie vele anche a fine reality. Ecco un’immagine tratta dai video postati dalla bellissima Ambra:

