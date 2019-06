Amici di Maria De Filippi, clamorosa novità: il talent di Canale 5 tornerà in autunno in una versione del tutto inedita. Scopriamo cosa racconta l’indiscrezione.

La diciottesima edizione di Amici si è conclusa da poco, con la vittoria del cantante lirico Alberto Urso. Il siciliano ha conquistato tutti con il suo talento e la sua umiltà. E mentre i casting per la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi sono già aperti, ecco che spunta una nuova clamorosa indiscrezione sul programma. A lanciarla è stato TvBlog, che ha annunciato che la trasmissione di Canale 5 potrebbe tornare presto in una versione del tutto inedita. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Amici di Maria De Filippi, clamorosa novità: in autunno arriva la versione Vip

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più amati della nostra tv. Il talent show di Canale 5 dedicato al canto e alla danza è ormai un successo storico per la Mediaset. E anche se la diciottesima edizione del talent si è conclusa da pochissimo, c’è già chi pensa alla prossima edizione. Ma una nuova clamorosa indiscrezione sul programma è spuntata fuori nelle ultime ore. A riportarla è stato TvBlog, che ha lanciato un vero e proprio scoop. Amici potrebbe tornare a Settembre in una versione del tutto inedita. Ebbene sì, dopo il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip, anche il talent show potrebbe avere la sua versione dedicata i concorrenti famosi: Amici Vip.Una notizia davvero pazzesca, che, se dovesse rivelarsi vera, potrebbe sicuramente una ventata di novità al già seguitissimo show di Canale 5. Non si sa ancora nulla sui probabili concorrenti della nuova inedita edizione di Amici, quel che è certo è che si tratta di personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo. Amici Vip dovrebbe approdare in tv in autunno e a condurlo ci sarà come sempre la padrona di casa, Maria De Filippi. E a voi, piacerebbe vedere Amici nella sua versione Vip?

