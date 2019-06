Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati? Finalmente arriva la risposta un noto organizzatore di eventi, che svela la verità e un incredibile retroscena.

Angela Nasti e Alessio Campoli sono una delle coppie uscite quest’anno da Uomini e Donne. Lei è la sorella di Chiara Nasti, nota influencer di Instagram, lui romano verace dal carattere forte, l’ha conquistata con la sua bellezza e simpatia. Ma a poche settimane dalla scelta andata in onda in diretta su Canale 5 e che aveva fatto tanto sognare i fan, i due non appaiono più insieme nei rispettivi profili social, né si mostrano in giro in coppia. La storia è già finita? Ecco la verità, svelata da un noto organizzatore di eventi sul proprio profilo Instagram.

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati? La verità di Amedeo Venza toglie ogni dubbio

Angela Nasti e Alessio Campoli sono in crisi o si sono addirittura lasciati dopo appena un mese d’amore? La risposta a questa domanda non arriva dai diretti interessati, che continuano a evitare l’argomento, ma da un noto conduttore e organizzatore di eventi, che è evidentemente addentrato nel mondo ‘vip’. Si tratta di Amedeo Venza, ex corteggiatore di Tina Cipollari nella passata stagione di Uomini e Donne, che già in passato aveva svelato alcuni retroscena sui protagonisti del programma, e oggi ha voluto raccontare su Instagram la verità su Alessio e Angela.

Secondo Amedeo, Angela avrebbe chiesto una pausa di riflessione ad Alessio, alla fine della quale sarebbe intenzionata a lasciarlo definitivamente. ‘La storia non è mai cominciata’, ha scritto Venza in una storia Instagram, perchè Angela, a suo dire, avrebbe avuto diversi dubbi su Alessio già prima della scelta, svelando in un centro estetico di volerlo conoscere meglio dopo il programma per capire se continuare la loro storia o interromperla sul nascere. E sarebbe stata proprio questa la decisione della Nasti, che avrebbe già lasciato il suo ex corteggiatore. Per ora i diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia: non ci resta che aspettare e scoprire insieme i prossimi sviluppi.

