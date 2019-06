Anna Tatangelo super hot su Instagram: i pantaloni sono troppo bassi, fan in delirio per il corpo perfetto e sensuale della cantante.

Anna Tatangelo è una delle voci più apprezzate del panorama musicale femminile del nostro Paese. Compagna di Gigi D’Alessio e mamma del piccolo Andrea, nato dall’amore con il cantante napoletano, Anna è anche molto apprezzata per la sua bellezza e soprattutto per la sua sensualità, che ogni tanto mostra sui social con giusitificato orgoglio. Anche nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, la cantante è apparsa in perfetta forma, ma soprattutto super ‘hot’, a causa di un piccolo incidente: vediamo cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Anna Tatangelo, ecco la foto ‘hot’ che ha mandato in delirio i fan

Anna Tatangelo ama mostrarsi su Instagram in tutta la sua bellezza. Corpo atletico e forme al posto giusto, la cantante è molto apprezzata dal sesso maschile anche per la sua spiccata sensualità. L’ultima foto che ha postato sul suo profilo Instagram non fa eccezione. Anna è stata immortalata nel corso di uno shooting vestita con un body e dei pantaloni total black, con il solo dettaglio degli stivali bianchi a punta, con tacco a spillo vertiginoso. Ma la cosa che ha fatto impazzire i fan della cantante è stato un ‘incidente’ che ha reso la foto ancora più da urlo.

La posa della Tatangelo, inginocchiata e posta di profilo rispetto all’obiettivo, ha fatto abbassare un po’ troppo i pantaloni, facendo vedere chiaramente il suo sedere perfetto. A coprirlo, solo il body, la cui scollatura profonda lascia tutta la schiena di Anna nuda e mette in risalto anche il suo seno da urlo. Una vera e propria bomba sexy, dunque, la Tatangelo, che con questa foto ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti di fan deliranti: “Beato Gigi”, scrive qualcuno; “Sei un babà”, scherza qualcun altro. Tutti impazziti, dunque, per la Tatangelo, che appare più bella e in forma che mai.

Per rimanere sempre aggiornato su Anna Tatangelo e su tutte le news e le curiosità che riguardano i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI