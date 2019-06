Come sono stati gli ascolti tv di giovedì 13 Giugno? Scopriamo nel minimo dettaglio i dai auditel di tutti i programmi andati in onda ieri sera.

La serata televisiva di ieri sera, giovedì 13 giugno, è stata davvero sorprendente. Tantissimi, infatti, sono stati gli imperdibili appuntamenti che sono stata trasmessi in prima serata. A partire dal ritorno di Don Matteo su Rai Uno. Fino alla semifinale di All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Ovviamente, però, altrettanto interessanti sono stati i programmi andati in onda sugli altri canali principali. Ebbene. Come saranno stati, quindi, gli ascolti tv? Chi avrà vinto la serata? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Ascolti Tv giovedì 13 giugno: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Come saranno stati, quindi, gli ascolti televisivi di giovedì 13 Giugno? Procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima quali programmi sono stati trasmessi in prima serata. Su Rai Uno, dopo le repliche del Commissario Montalbano, sono state trasmesse le repliche di Don Matteo 11. Su Rai Due, invece, il film La Trattativa. E su Rai Tre, infine, il magnifico film dedicato ad Anna Frank e alla sua tragica storia. Altrettanto imperdibili, come dicevamo, i programmi Mediaset. Su rete Quattro, infatti, è andato in onda un nuovo appuntamento con Diritto e Rovescio. Su Canale 5, come dicevamo, la semifinale di All Together Now. Ed, infine, su Italia Uno, il film d’azione 47 Ronin. Come saranno andati, quindi, gli ascolti televisivi? Chi avrà vinto, in termini di auditel, la serata? Ecco tutto nel dettaglio. La fiction di Rai Uno, nonostante fossero le replica, continua ad incantare tutti. Don Matteo, infatti, ha totalizzato il 13,4% di share. Rai Due e Rai Tre hanno totalizzato rispettivamente il 5,5% e il 6%. Mentre i canali Mediaset. Diritto e Rovescio ha conquistato il 5,3%. Michelle Hunziker ritorna a vincere la serata con il 16,3%. Ed, infine, Italia Uno ha totalizzato il 5,2%.

