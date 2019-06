Barbara D’Urso, la notizia dell’ultim’ora sull’addio al suo pubblico sta già facendo il giro del web e tutti stentano a crederci.

Live Non è la D’Urso non continuerà fino ad estate inoltrata. La notizia, riportata dal sito di Davide Maggio, sta facendo il giro del web e sta dando un bel po’ di dispiacere a chi, ormai, si era affezionato alla trasmissione condotta dalla D’Urso. Si era parlato, nelle scorse settimane, di un ‘prolungamento’ della trasmissione ancora per diverse puntate. Invece, stando a quanto si legge, pare proprio che dovremo salutare il programma nella prossima settimana.

Potrebbe interessarti anche:

Live Non è la D’Urso, l’addio della conduttrice al suo pubblico

Ormai sembrava fatta: tutti eravamo sicuri che Barbara D’Urso non ci avrebbe lasciato in balìa del caldo, dell’estate e di una tv che in questi periodi offre veramente pochi contenuti. Le voci si facevano sempre più insistenti sul prolungamento della trasmissione. Eppure, proprio nelle ultime ore ci hanno fatto sapere che, invece, il programma terminerà come previsto la prossima settimana.

Niente più Eliana Michelazzo, Pamela Prati, Pamela Perricciolo e Caltagirone…

Per cui, Barbara D’Urso saluterà il suo pubblico di Pomeriggio Cinque oggi, 14 giugno 2019, e la prossima settimana anche il pubblico di Live. Non ci sarà più, dunque, Eliana Michelazzo a riempire i nostri mercoledì sera con le varie confessioni shock su Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed il fantomatico Mark Caltagirone. Nell’ultima puntata ci sono stati tantissimi colpi di scena riguardanti proprio la Michelazzo, che aveva incontrato finalmente per la prima volta il ‘suo’ Simone Coppi. ‘Suo’, ‘Simone Coppi’, sono tutte parole molto, molto grosse. Perché mica si può dire che quel modello svizzero sia stato mai veramente il fidanzato di Eliana Michelazzo? Tutt’altro. E mica Stephan Weiler è Simone Coppi? Tutta una finzione, anche quella, come il matrimonio, i figli in adozione e tutto ciò che concerne la storia di Pamela Prati.

Per rimanre sempre aggiornamento sulle news e le curiosità sui tuoi programmi e personaggi preferiti, CLICCA QUI