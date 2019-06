Pochi istanti fa, Belen Rodriguez ha pubblicato una nuova foto su Instagram: lo spacco del vestito che indossa è vertiginoso, ma un dettaglio ‘hot’ cattura.

È arrivata la bella stagione. E con essa sono arrivate anche le imperdibili vacanze di Belen Rodriguez. E questa, per lei, sarà un’estate davvero indimenticabile. Accanto, infatti, c’è anche suo marito Stefano De Martino. Nel frattempo, però, che il bel ballerino napoletano è a Capri, la nostra argentina non perde occasione di sorprendere ed incantare i suoi fan. E se, infatti, oggi vi abbiamo parlato di una splendida immagine di Belen, ma con un dettaglio davvero ‘imbarazzante’, adesso, invece, parleremo di un’altra foto davvero sensazionale. Siete curiosi di vederla?

Belen Rodriguez su Instagram: lo spacco è alto, ma un dettaglio colpisce tutti

View this post on Instagram 𝔅 A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Jun 14, 2019 at 12:31pm PDT

Una cosa è certa: Belen Rodriguez sa come catturare l’attenzione. E non se ne stanca mai. Come testimoniato in alcune sue recenti Instagram stories, la showgirl argentina, insieme alla sua stupenda a famiglia, è ad Ibiza per le prime vacanze estive. Il suo profilo social, infatti, pullula di foto davvero deliziose. Che la ritraggono, com’è solita fare, in momenti salienti della sua giornata. Pochi istanti fa, inoltre, la bella showgirl argentina ha voluto condividere un ulteriore scatto davvero mozzafiato con i suoi numerosi ed affezionati fan. Come mostrato dalla foto riproposta in alto, Belen indossa uno strepitoso abito lungo di colore verde impreziosito da un spacco davvero vertiginoso. Tuttavia, però, è proprio da suddetto spacco che si intravede un dettaglio davvero ‘hot’. E che, siamo certi, avranno notati in molti. Se si guarda con attenzione, infatti, la foto si nota chiaramente il segno del costume sul bacino. Insomma, i primi segni di questa estate ci sono. E sono evidenti.

