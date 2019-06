All Together Now, chi è il finalista Dennis Fantina: aveva vinto Saranno Famosi nel 2001.

Prosegue senza sosta il programma All together Now e la semifinale andata in onda Giovedì 13 giugno ha visto tra i vincitori anche Dennis Fantina. Un nome che non è nuovo al pubblico perché il cantante che si è conquistato la semifinale del programma convincendo il muro di giudici compreso J-Ax, è stato lo storico vincitore di Saranno Famosi, la vecchia versione di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Dennis Fantina il finalista di All Together Now

Dennis si è presentato a All together now con il brano I don’t wanna Miss A Thing degli Aerosmith e ha conquistato 94 consensi su cento e ora lo aspetta la finale. Ma chi è Dennis Fantina? Classe 1976 inizia nel 1997 la sua carriera artistica e nel 2001 decide di partecipare a Saranno Famosi oggi Amici di Maria De Filippi. Dopo la vittoria del programma Dannis è riuscito ad aggiudicarsi un contratto di un anno con Mediaset e Caterina Caselli nel 2002, appena uscito dal programma di Maria De Filippi, produce il suo primo album intitolato “Dennis” e tra gli autori dei brani c’erano moltissimi nomi come Elisa e Mango. Fantina venne poi scelto per interpretare Denny nel musical Grease con la compagnia della Rancia e nel 2004 su Radio Italia e Video Italia conduce un programma insieme a Paola Gallo. Approda poi al Festival di Sanremo nella categoria giovani ma il suo brano non gli concede la possibilità di essere ammesso. Arriva poi il terzo album nel 2007 e da quel momento ad oggi, Dennis ha continuato a fare diversi dischi e diversi progetti musicali rimanendo però un pochino nell’ombra. Ora con il successo ottenuto a All together now ci si chiede se Dennis Fantina non sia pronto per tornare in scena e per riuscire a conquistare nuovamente quella fetta di pubblico che a lui è sempre stato molto affezionato già da quando aveva partecipato a Saranno Famosi.

