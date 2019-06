La nota cantante Elettra Lamborghini stupisce ancora: la sua ultima foto hot rivela un annuncio importante per i suoi fan.

Gli ultimi 12 mesi sono stati quelli della consacrazione televisiva in Italia di Elettra Lamborghini. La bella e giovane ereditiera della casa di luxury car emiliana è stata infatti protagonista di due programmi televisivi italiani. Su MTV, dove Elettra ha conosciuto la fama nazionale con Riccanza 2 anni fa, ha condotto Ex On The Beach Italia, poi su Rai 2 è stata tra i coach di The Voice of Italy. Proprio quest’ultimo programma è stato da traino per l’uscita del suo primo album discografico che ha visto la luce oggi 14 giugno 2019. L’album si intitola “Twerking Queen” e contiene 10 brani. La prima si chiama “Tocame”, in featuring con Pitbull. La seconda traccia è invece “Corazon Morado”, in featuring con Sfera Ebbasta. La terza traccia è “Pem Pem”, la canzone che ha lanciato Elettra nel mondo della musica qualche anno fa. Poi c’è “Fanfare” in featuring con Guè Pequeno. La quinta traccia è invece “Fuerte”, che viene seguita da “Te Quemas” in featuring con MCG15. A chiudere il disco ci sono “Pegaditor”, “Maldito Dia”, “Ven e Mala”.

Al momento non è ancora uscito nessun video ufficiale di queste nuove canzoni, ma ad esempio “Tocame” è già disponibile su Youtube ed ha totalizzato quasi 1 milione e mezzo di visualizzazioni in 10 giorni. Intanto in Italia sono partiti già i firmacopie del suo album, con numerosi sold out come ad esempio a Padova, dove la bella Elettra Lamborghini è stata praticamente inondata dall’affetto dei suoi fan che hanno acquistato il disco e hanno avuto la possibilità di fare una foto e avere un autografo della bella Elettra. Quest’oggi inoltre la bella Elettra ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la vede praticamente con il busto nudo coperto da dalle mani coperte da guanti in velluto che le coprono il seno. Il tutto per pubblicizzare appunto l’uscita del suo nuovo disco. Tantissimi sono stati i commenti dei suoi fan estasiati.

