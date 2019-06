In alcune recenti stories su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eliana Michelazzo ha svelato il significato del tatuaggio dietro la schiena.

In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare di lei. Eliana Michelazzo, a causa della questione ‘Pamela Prati’, è al centro di tutti i riflettori. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Federico Mastrostefano, la bella romana, terminato il suo percorso, ha preso una strada completamente diversa dalla televisione. Seppure, quotidianamente Eliana abbia avuto a che fare con gente dello spettacolo, l’ex corteggiatrice è voluta rimanere ‘dietro le quinte’. Aprendo, così, un’agenzia di management.

Eliana Michelazzo, il significato del tatuaggio dietro la schiena

Nonostante siano passati anni dalla sua prima apparizione televisiva, tutti ricorderanno, senza alcun dubbio, la sua ‘immagine’. Correva l’anno 2009 quando Eliana Michelazzo, corteggiatrice di Uomini e Donne, faceva il suo debutto in televisione. Con lunghi capelli castani, la romana non è passata affatto inosservata. Non soltanto per la risposta sempre pronta, ma anche per un ‘particolare’ tatuaggio disegnato dietro la schiena. Parliamo, da come mostrato nell’immagine riproposta in alto, di una geisha. Ebbene. Cosa vorrà dire? Dopo alcuni anni, soltanto oggi Eliana ha voluto svelarne il significato. Stando a quanto si apprende in alcune Instagram stories, la romana ha compiuto questo ‘gesto estremo’ diversi anni fa. Quando, dopo aver letto il libro ‘Memorie di una geisha’, ha deciso di tatuarsela in un momento davvero particolare della sua vita. A quell’epoca, infatti, sua madre era malata di tumore. E, dato che la geisha rappresenta una donna forte, che da tanto, Eliana ha voluto fare questo gesto. In quanto spiega appieno la sua personalità.

