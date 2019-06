L’ex protagonista de “La Pupa e Il Secchione”, Francesca Cipriani, ha incontrato il Ministro Degli Interni Salvini: il racconto svela un dettaglio interessante.

Nonostante non sia stata al centro delle cronache per un nuovo programma televisivo, Francesca Cipriani ha avuto modo in questa stagione televisiva di fare diverse apparizioni in programmi televisivi soprattutto grazie a varie ospitate. Da registrare inoltre anche una sua apparizione in una puntata de Le Iene dove la bella e prosperosa showgirl è stata protagonista di uno scherzo che ha visto protagoniste le sue protesi al seno. Ma dicevamo come siano state le ospitate in tv a far vedere sempre più spesso in tv l’ex protagonista de La Pupa e Il Secchione, che nell’ultimo periodo era entrata anche nella casa del Grande Fratello durante una puntata in diretta del lunedì sera. Durante una puntata di Pomeriggio Cinque in cui la prosperosa bionda era ospite, è giunto negli studi Mediaset anche Matteo Salvini, vice premier e Ministro degli Interni che ha avuto modo di scambiare qualche parola con Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani incontra Salvini, ciò che succede la lascia senza parole

A svelarlo è stata la stessa Cipriani in un’intervista rilasciata a Radio 1 nel corso di “Un giorno da Pecora”. Francesca Cipriani ha svelato come finalmente abbia conosciuto Matteo Salvini, per lei è stato un momento bellissimo. La showgirl ha svelato come si sia congratulata con lui per le sue idee e che il suo sogno sia quello che Salvini diventi sindaco di Milano. Francesca ha svelato anche la reazione del vice premier, il quale l’ha ringraziata con un sorriso, che ha provocato uno scombussolamento in Francesca Cipriani, parole sue. Inoltre la showgirl ha affermato come le piacerebbe prendere un caffè con lui, anche solo per un’amicizia, visto che si tratta di una persona che stima molto. La Cipriani è stata stuzzicata dai conduttori del programma radiofonico, che le hanno chiesto se Salvini avesse buttato l’occhio sulla sua scollatura, ma Francesca c’ha tenuto a sottolineare come ciò non sia mai accaduto.

