L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Del Taglia è stata duramente accusata sui social: nell’ultima foto tutti notano quel ‘particolare’.

Tutti si ricorderanno di Francesca Del Taglia. La bella e sensuale corteggiatrice di Uomini e Donne ed attuale compagna di Eugenio Colombo, nonostante siano passati anni dal suo percorso televisivo, continua ad essere al centro dei riflettori. Pochi giorni fa, infatti, vi avevamo parlato di una dura critica che le era stata mossa nei suoi riguarda. Critiche a cui, ovviamente, la bella toscana aveva risposto per le rime. Passati i giorni, però, la situazione non è cambiata affatto. Anzi. È rimasta la medesima. Poche ore fa, infatti, l’ex corteggiatrice ha pubblicato un incantevole scatto in costume. Ebbene. È proprio questo, infatti, che però scatena una vera e propria polemica social. Poiché tutti notano lo stesso ‘particolare’.

Potrebbe interessarti anche:

Francesca Del Taglia accusata su Instagram: quel ‘particolare’ che non sfugge a nessuno

È da pochi giorni iniziato il caldo. Eppure c’è già chi approfitta di questi primi raggi di sole estivi per trascorrere qualche giorno in assoluto relax al mare. È il caso di Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Che, come testimoniato su Instagram, ha voluto trascorrere la giornata di ieri in riva al mare con i suoi figli. Peccato che, appena pubblicata la foto riproposta in alto su Instagram, sia scoppiata una vera e propria polemica social. In suddetto scatto, da come si può vedere, la moglie di Eugenio Colombo appare davvero in gran forma. Fisico statuario e marmoreo sono gli aggettivi esatti per descrivere al meglio la perfetta silhoutte della toscana. Peccato che, però, alcuni suoi ‘haters’ le muovono delle critiche proprio su questo aspetto. A detta di tantissimi utenti Instagram, infatti, Francesca avrebbe fatto uso di applicazioni smartphone utili a modificare le foto.

Da come si può vedere quindi, c’è chi ritiene che l’ex corteggiatrice sia ricorsi ad applicazioni per modificare la foto. E chi, invece, ritiene che, seppure per qualche istante, abbia smesso di respirare affinché si mostrasse senza pancia. Insomma, delle accuse davvero incredibili. A cui, ovviamente, Francesca ha preferito non rispondere.

Per ulteriori news su Francesca Del Taglia –> clicca qui