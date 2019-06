Dopo il Grande Fratello come saranno andate le cose tra Gaetano ed Erica? Poche ore fa, il ragazzo ha lanciato un messaggio su Instagram: è una frecciatina?

Questa edizione del Grande Fratello è stata davvero ricca di colpi di scena. Ma, soprattutto, ricca di amore. Ebbene si. Perché dopo Francesca De André e Gennaro Lillio, sembra che all’interno della casa ci sia stato del tenero anche tra Gaetano Arena ed Erica Piamonte. Come svelato in una diretta del programma, tra i due ragazzi c’è stato qualcosa davvero di speciale. Ma che, in seguito ad una ‘bravata’ di Gaetano, si sia interrotto tutto o, perlomeno, per quel momento. Dal momento che dopo poche settimane il ragazzo è anche uscito dalla casa. Ebbene. A meno di una settimana dalla fine del Grande Fratello, come stanno le cose tra i due? Si sono rivisti? A parlare adesso è Gaetano.

Grande Fratello, il messaggio enigmatico di Gaetano Arena: sarà rivolto ad Erica

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello, Gaetano Arena ha dichiarato apertamente le sue intenzioni verso Erica Piamonte. All’interno del programma era nato un bel rapporto tra i due concorrenti. E, nonostante il gesto del modello, la bella fiorentina aveva deciso di perdonarlo. E di metterci una bella pietra sopra. Ebbene. Terminato, quindi, il Grande Fratello, i due ragazzi si sono rivisti? Come stanno le cose? Recentemente vi abbiamo parlato delle parole di Erica. Che, ovviamente, non presagiscono nulla di buono. Gaetano, invece? Beh, per quanto riguarda il ragazzo, poche ore fa, ha pubblicato un messaggio alquanto enigmatico su Instagram. “Se i fiumi non sono azzurri non vanno d’accordo con me”, esclama il modello. Ma cosa significano tali parole? Ma, soprattutto, a cosa si riferiscono? Ad Erica? beh, questo ovviamente non possiamo dirvelo con certezza. Ma lo scopriremo molto presto.

