Dopo la fine del Grande Fratello, Martina e Daniele si sono incontrati nuovamente per la festa di chiusura con tutti gli altri concorrenti del reality.

Terminata l’esperienza del Grande Fratello, tutti i concorrenti, ieri sera, hanno partecipata ad una strabiliante festa di fine edizione. A cui, ovviamente, ha partecipato anche la bellissima Barbara D’Urso. Come testimoniato nelle stories di alcuni dei concorrenti, all’incontro c’erano proprio tutti. A partire da Mila Suarez, che ha incantato tutti con quell’abito bianco. Fino a Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Ebbene si. La ‘coppia’, dopo aver trascorso la prima notte insieme subito dopo il reality, è ritornata a trascorrere qualche ora insieme. Ma cosa sarà successo tra di loro? Scopriamolo nel dettaglio.

Grande Fratello, Martina e Daniele: gatta ci cova?

Terminata la puntata di Pomeriggio Cinque a cui Martina e Daniele hanno partecipato. E durante la quale hanno spiegato cosa hanno fatto la prima notte passata insieme, i due ex gieffini hanno partecipato alla festa di chiusura edizione. Ebbene. Stando alle immagini mostrate sui social, i due giovani ragazzi sembrano davvero molto affiatati. Certo, il feeling tra di loro c’è sempre stato anche all’interno della casa. Ma, nonostante Martina abbia dichiarato più volte di essersi presa una ‘cotta’ per Daniele, il figlio del deputato, dal canto suo invece, non sembra ricambiare completamente questo sentimento. Ci sarebbero, infatti, alcuni atteggiamenti della ‘ragazza dal cuore di latta’ che non gli vanno affatto giù. Tuttavia, però, sembra che terminata l’esperienza del Gf, le cose siano affatto cambiate. E, tra l’altro, le stories su Instagram di ieri sera, sembrano confermarlo. Nelle immagini social, tra l’altro mostrate in alto, Daniele si immortala con Martina, mentre lei è intenta a dargli un bacio sulla guancia. Gatta ci cova? Uscito dalla casa, Daniele avrà capito i suoi sentimenti? Lo scopriremo.

