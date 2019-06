La foto in costume di Karina Cascella su Instagram è davvero sbalorditiva: il suo fisico è statuario, ma spunta un tatuaggio proprio lì.

È ancora una volta irresistibile Karina Cascella. Terminata la sua esperienza televisiva a Pomeriggio Cinque e Domenica Live in qualità di opinionista, la bella napoletana è ritornata a casa del suo fidanzato Max Colombo per godersi questi prima giorni di estate rovente. Tantissime, infatti, sono le foto che lo testimoniano. Come quella pubblicata pochissime ore fa, dove Karina, in costume, si immortala in mezzo al verde. Che dire? Le sue forme fisiche sono davvero perfette. Nonostante, infatti, l’opinionista non sia più una ragazzina, bisogna ammettere che ha un fisico davvero mozzafiato. E, d’altra parte, non è nemmeno la prima volta che lo mette in mostra. E ne ha ben donde, insomma.

Potrebbe interessarti anche:

Karina Cascella in costume, ma spunta un ‘particolare’ tatuaggio

Mai banale e mai scontata la nostra Karina Cascella. Pochissime ore fa, infatti, la sexy opinionista di Barbara D’Urso ha condiviso con i suoi numerosi fan delle foto davvero bollenti. Perché, infatti, è proprio questa l’arma segreta e, soprattutto, vincente del suo successo. Non soltanto la napoletana si lascia apprezzare per il suo carattere esuberante e la risposta sempre pronta, ma anche per una smisurata bellezza e perfezione fisica. Come dicevamo precedentemente quindi, poche ore fa Karina ha pubblicato degli scatti in costume. È a Bergamo. Città d’origine del suo fidanzato e alla quale si è trasferita da poco. E si lascia immortalare, così, in mezzo al verde con indosso un fantastico bikini di color bronzo. Tuttavia, a catturare l’attenzione è soprattutto un dettaglio. Oltre a soffermarci sulle perfette forme fisiche di Karina, è impossibile, infatti, non notare quel tatuaggio che, partendo dal fianco, termina sul suo lato B.

Per ulteriori news su Karina Cascella –> clicca qui