Diletta Leotta scollatura da capogiro: i fan ipnotizzati dalla sexy conduttrice sportiva.

Ormai Diletta Leotta è una delle donne più sexy in Italia: la conduttrice di DAZN infiamma sempre tutti i suoi followers ed il suo pubblico con le sue forme mozzafiato. Nativa di Catania, nel 2006 vinse Miss Muretto, un concorso di bellezza. Nel 2010 ha iniziato la sua carriera televisiva in una tv locale che le ha aperto la porta del successo. Oggi è conduttrice di programmi sportivi e d’intrattenimento. La Leotta riesce sempre a stupire i suoi fan ed anche oggi, tramite le IG story, ha fatto alzare la temperatura a chi la segue.

Una delle conduttrici televisive più amate è lei: la sexy bionda incanta sempre il suo pubblico e sui social si mostra sempre nelle migliori condizioni. Anche questa volta ha regalato una ripresa bollente ai suoi fan: è nel ristorante del noto cuoco, Alessando Borghese, ed indossa una camicetta bianca. La scollatura è da capogiro.

La sexy siciliana è fidanzata con Matteo Mammì: è stato direttore senior programmazione e produzione per Sky Sport dal 2013 al 2019. Entrambi sono riservati circa la loro storia d’amore ma una cosa è certa: Matteo è proprio un uomo fortunato ad avere una donna come Diletta al proprio fianco.

