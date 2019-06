Live-Non è la D’Urso, annunciato l’ospite speciale della puntata del talk di mercoledì 19 giugno: è un’ex della conduttrice Barbara D’Urso.

Tra le rivelazioni in tv di quest’anno, c’è stato sicuramente Live- Non è la D’Urso. Il talk show del mercoledì sera ha conquistato i telespettatori grazie agli argomenti ‘scottanti’ e ai numerosi ospiti presenti in studio dalla D’Urso. Dopo la scoppiettante puntata che ha visto il confronto tra Francesca De André e Gennaro con l’ex di lei Giorgio, un nuovo appuntamento è già pronto per il prossimo mercoledì. E tra gli ospiti in studio ci sarà anche un vecchio amore della D’Urso. Siete curiosi di sapere di che si tratta? Allora scopriamolo!

Live-Non è la D’Urso, arriva un ospite dalla Spagna: Miguel Bosé, ex fiamma della D’Urso

Il settimanale Chi ha lanciato la bomba attraverso i suoi social: l’ospite speciale della prossima puntata di Live- Non è la D’Urso sarà Miguel Bosé. La star spagnola sarà in studio da Barbara D’Urso, sua vecchia fiamma. I due hanno un ottimo rapporto e sarà curioso vederli insieme in tv. Bosé si è da poco separato col suo compagno Nacho Palau, col quale condivideva quattro bambini avuti da una madre surrogata. Di questo e di molto altro ne parlerà proprio con Barbara D’Urso nella puntata del 19 giugno. Che a quanto pare sarà l’ultima. Nonostante negli ultimi giorni era stato annunciato un prolungamento della messa in onda di Live fino ai primi di Luglio, il talk dovrebbe terminare proprio il prossimo mercoledì. Un ulteriore motivo per seguire la puntata e scoprire cosa avrà organizzato la D’Urso per il gran finale! Appuntamento mercoledì sera su Canale 5!

