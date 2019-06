Madame X, Madonna: esce oggi il nuovo attesissimo album dopo anni di attesa: tracklist e cosa sapere.

Sarà un tormentone estivo? È più che probabile. Di cosa stiamo parlando? Del nuovo album di Madonna. Il mondo della musica è in fermento infatti, perché proprio oggi 14 giugno esce il nuovo album di Madonna intitolato Madame X. Il disco dai primi ascolti ha ricevuto critiche straordinarie tutto il mondo e oggi è finalmente disponibile on-line e anche nei negozi tradizionali.

Madame X, cosa sapere sul nuovo album di Madonna

Madame X di Madonna è un album che nasce dopo un lungo periodo trascorso dalla cantante a Lisbona in Portogallo. Il disco è composto da 15 canzoni che raccontano tutta la carriera di Madame Ciccone e la sua vicinanza la musica e alla cultura latina. Infatti nel disco potremo sentire Madonna cantare in inglese, spagnolo e portoghese. L’album di Madonna, Madame X esce in diverse versioni, una più interessante dell’altra: si può acquistare in Italia nella versione standard, limited edition e Deluxe Box Set, ma inoltre il disco è anche disponibile in versione vinile e musicassetta per un salto nel passato per i più nostalgici.

Tour Madonna 2019-2020: le date e le città dove andrà in concerto

Madonna dopo aver pubblicato il disco è pronta a soddisfare anche i suoi fan con una serie di concerti che si terranno nei teatri in maniera molto intima e che permetteranno ai fan di vedere Madame Ciccone in un contesto totalmente nuovo e molto più intimo. Il tour prenderà il via il 12 settembre da New York e proseguirà poi in diverse città d’America come Las Vega,s Boston, Philadelphia, Los Angeles riprendendo poi nel 2020 in Europa arrivano da Lisbona a Londra e Parigi

Tracklist Madame X: le canzoni del nuovo album di Madonna

Ecco allora la tracklist di Madame X, il nuovo album di Madonna: “Medellin” feat. Maluma, “Dark Ballet”, “God Control”, “Future” feat. Quavo, “Batuka”, “Killers Who are Partying”, “Crave” feat. Swae Lee, “Crazy”, “Come Alive”, “Faz Gostoso”Feat. Anitta, “Bitch I’m Loca” feat. Maluma, “I Don’t Search I find”, “I Rise”.

