Durante la festa del Grande Fratello, Mila Suarez si è letteralmente scatenata con gli altri concorrenti: l’abito troppo corto, però, mostra un po’ troppo.

La storia di Mila Suarez è, ormai, nota a tutti. Pochi mesi fa, la modella marocchina era andata negli studi Domenica Live per raccontare della sua storia d’amore con Alex Belli. Ed, in particolare, dei motivi per cui la loro relazione era terminata. Mila, infatti, aveva dichiarato che l’attore l’aveva tradita con Delia Duran, mentre lei era in ospedale per un intervento chirurgico. Accuse a cui, ovviamente, Alex ha voluto rispondere in prima persona. Ma a poco è servito. Perché, entrata nella casa del Grande Fratello, la modella ha continuato a raccontare questa sua versione dei fatti. Tanto che è stato opportuno per Barbara D’Urso e gli autori del reality a far entrare Alex in casa per una resa dei conti.

Mila Suarez scatenata in discoteca: abito corto, incidente bollente

Ovviamente, Mila Suarez, oltre alla questione ‘Alex Belli’, è riuscita a farsi apprezzare anche per la sua smisurata bellezza. Forme fisiche sinuose, prosperose e mozzafiato sono gli ingredienti principali per spiegare appieno il fascino della modella. Durante la sua permanenza nella casa, e non solo, la Suarez non è passata affatto inosservata. Impossibile, infatti, dimenticare l’incidente bollente durante un suo bagno in piscina. Ed, a proposito di incidente, poche ore fa, la bella marocchina è stata la protagonista di un episodio davvero ‘hot’. Ieri sera, infatti, si è tenuta la festa del Grande Fratello. A cui, ovviamente, hanno partecipato tutti i concorrenti e la padrona di casa Barbara D’Urso. Ebbene, durante uno dei momenti di balli scatenati ripresi dalla bella napoletana, Mila è stata la protagonista indiscussa. Con un abito bianco, la modella ha incantato tutti. Soprattutto quando, per scatenarsi, ha alzato il suo vestito. Lasciando, così, intravedere il suo Lato B.

