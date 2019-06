Naomi Campbell completamente nuda: lo scatto bollente nel deserto

Passano gli anni non per Naomi Campbell, tornata a far impazzire i suoi fans. La modella, oggi 49enne, è considerata una delle 50 donne più belle al mondo. Nell’88 fu la prima donna di colore ad apparire sulla copertina di Vogue e di Time Magazine: la londinese ha calcato le più grandi passerelle per le più famose case di moda. Soprannominata la Venere Nera, è stata testimonial per i più grandi stilisti mondiali. Naomi è anche un’attivista: dà un suo contributo alla lotta contro la povertà in Africa. Vanta di una bellezza mozzafiato e l’ultimo scatto pubblicato ha mandato in tilt Instagram.

Leggi anche:

Naomi Campbell completamente nuda: lo scatto bollente nel deserto

Forme perfette ed uno sfondo mozzafiato: Naomi Campbell senza veli ha mandato in visibilio i suoi fan e tutto il pubblico di Instagram. La super modella ha mostrato tramite i social un’anteprima di un servizio fotografico per British Vogue. Completamente nuda, ha una sola catena dorata intorno alla vita: lo scatto è di spalle ed in primo piano il suo lato B. Si trova nel deserto.

Per la londinese il tempo sembra non esser mai passato: Naomi ha compiuto 49 anni il 22 maggio 2019. Con questo super scatto bollente ha dimostrato di essere una fuoriclasse tra le modelle di oggi. Tra i commenti infatti ci sono solo complimenti: “Sei perfetta”, “Sei la regina”, “La bellezza”.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!