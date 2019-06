Uomini e Donne, una nota influencer attacca l’ex tronista della trasmissione Angela Nasti: “Alessio? Scelta finta”. Scopriamo cosa ha raccontato.

Angela Nasti è stata una delle protagoniste di questa stagione di Uomini e Donne. Ma nonostante abbia lasciato la trasmissione felicemente fidanzata con Alessio Campoli, qualcosa sembra essere andata storta. La tronista infatti, terminato il programma, si è mostrata ben poco sui social in compagnia del suo nuovo fidanzato. E la cosa ha fatto storcere il naso a un bel po’ di persone. Tra queste, Deianira Marzano, nota influencer molto seguita sul web. Sul sul profilo Instagram, Deianira ha lanciato delle vere e proprie accuse alla piccola Nasti, supportate da alcune ‘segnalazioni’ delle sue followers. Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne, una nota influencer contro Angela Nasti: “Non era interessata a nessuno dei due”

Deianira Marzano è famosa per i suoi ‘smascheramenti’. La simpatica influencer, concorrente all’Isola dei Famosi qualche anno fa, ama parlare coi suoi follower dei personaggi più in vista del momento. Nel mirino di Deianira, oggi, ci è finita Angela Nasti. Secondo l’influencer, l’ex tronista partenopea avrebbe fatto una scelta televisiva: insomma, nessun sentimento nei confronti di Alessio. Una rivelazione che Deianira ha fatto sulla base di alcuni messaggi anonimi che le sono arrivati nelle ultime ore. Messaggi inviate da persone che frequenterebbero lo stesso centro estetico di Angela, che avrebbe più volte detto di non essere interessata a nessuno dei due corteggiatori in studio per lei a Uomini e Donne. La ragazza sarebbe stata indecisa fino all’ultimo su chi scegliere perché nessuno dei due le piaceva davvero e ha poi optato per Alessio, già sapendo che dopo un po’ lo avrebbe ‘scaricato’. Insomma, un’accusa davvero pesante quella di Deianira, che però nelle sue stories pubblica gli screen dei messaggi che le hanno mandato. E voi, credete ad Angela o a Deianira?

Deianira, come sempre, non si nasconde. E anche in questo caso ha taggato la diretta interessata nelle sue stories! Come finirà questa vicenda?

