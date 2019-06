Ulteriore colpo di scena nel caso Pamela Prati: dopo la mancata intervista a Live-Non è la D’Urso, la showgirl decide di revocare il mandato al suo avvocato.

In queste ultime ore è accaduto un vero e proprio colpo di scena nel caso Pamela Prati. Com’è noto a tutti, mercoledì sera, per la tredicesima puntata di Live-Non è la D’Urso, l’ex showgirl del Bagaglino avrebbe dovuto essere presente in studio. Ovviamente, per raccontare la sua versione dei fatti dato che, dopo la confessione di Pamela Perricciolo nei medesimi studi televisivi, la questione si è fatta ancora di più intrigata e complicata. E, soprattutto, per sciogliere alcuni dubbi che tutto il pubblico che ha da sempre seguito la vicenda ormai ha. Ma, come spiegato da Barbara D’Urso durante la diretta, intervistare Pamela Prati non è stato affatto possibile.

Potrebbe interessarti anche:

Pamela Prati revoca il mandato al suo avvocato: ecco perché

Stando a quanto dichiarato da Barbara D’Urso durante la tredicesima puntata di Live, non è stato possibile intervistare Pamela Prati a causa di alcune pretese. Come svelato in un nostro recente articolo, infatti, l’ex showgirl del Bagaglino avrebbe acconsentito a farsi intervistare dalla napoletana a patto che ella avesse, innanzitutto, firmato una dichiarazione in cui sottoscriveva che era dalla sua parte. E, in secondo luogo, a patto che, stando da come riportato dall’avvocato, ricevesse in cambio una cospicua somma di denaro. Pari a circa 60 mila euro. Proprio per questo motivo, quindi, sia Barbara D’Urso che il produttore non hanno ritenuto opportuno la presenza della Prati nel programma. Ma non è finita qui. Perché, a svolgere un ruolo fondamentale nella vicenda è proprio Irene Della Rocca, avvocato della showgirl. Ed, infatti, terminata la puntata di Live, è proprio lei a rispondere alle ‘accuse’ della conduttrice del programma. Ma non solo. Perché, a quanto pare, sembra proprio che, in merito alla questione del cachet, l’avvocato abbia agito all’insaputa della Prati. Ed è proprio per questo, quindi, che la showgirl ha deciso di revocarle il mandato.

Per ulteriori news sul caso Pamela Prati –> clicca qui