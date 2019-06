Paola Di Benedetto accusata di tradimento sotto una delle sue ultime foto: il commento di cattivo gusto attira la sua attenzione e lei replica così.

La storia tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi procede a gonfie vele. Il noto cantante del duo Benji e Fede e l’ex naufraga sono ormai usciti allo scoperto da quasi un anno. Una relazione che più volte è stata presa dal gossip per lanciare voci infondate di crisi. Difatti la coppia dopo diversi mesi si mostra ancora in piena sintonia e affinità. A tal punto che la bella ex naufraga si è tatuata la parola “Fede” sul suo braccio. Come lei stessa scrisse tempo fa in un post, tra di loro ci sarà sempre qualcosa anche se alla fine la loro relazione dovesse rompersi. Il suo profilo, che detiene ormai 1 milione di follower, è caratterizzato da diverse foto con la sua attuale dolce metà. Proprio nella giornata di ieri, i due sono andati in giro per le campagne per poter scattare qualche foto insieme. Dopo le storie rivelatrici, Paola ha pubblicato una foto incredibile insieme a Fede. Nelle ultime ore però un commento di cattivo gusto ha fatto infuriare Paola che di pronta risposta ha replicato così.

Paola Di Benedetto accusata sui social: la sua risposta al “tradimento”

Nelle ultime ore Paola ha aggiornato il suo profilo con foto davvero esclusive. Tra queste è presente anche il dolce scatto in compagnia del suo amato Fede. Nella didascalia l’ex naufraga ironizza dicendo “Posso essere la tua Mary Jane?” facendo riferimento al bacio capovolto di Spiderman. Il post ha subito ricevuto una pioggia di mi piace e commenti positivi. Tra questi però c’è anche chi ha criticato la coppia facendo loro delle accuse assolutamente infondate. La Di Benedetto di conseguenza ha risposto a tono e all’insinuazione di un ipotetico tradimento ha replicato all’utente con “rosiconi”. Tra i due non c’è mai stato segno di una crisi in atto e giustamente l’ex naufraga preferisce difendere così la sua bellissima storia.

