Testo You Need To Calm Down, Taylor Swift: cosa sapere sul nuovo singolo e il nuovo album in arrivo.

Il venerdì è una giornata di grande importanza per la musica perché escono moltissimi singoli e i cantanti annunciano anche l’uscita dei loro nuovi dischi. Oggi, venerdì 14 giugno Taylor Swift esce infatti You Need To Calm Down, il nuovo singolo della cantante e il video uscirà il 17 giugno facendolo vedere in anteprima nei programmi Good Morning America.

Taylor Swift, arriva anche il nuovo album

I fan sono poi entusiasti perché la popstar ha deciso di annunciare che uscirà anche il nuovo album, Lover, in uscita il 23 agosto. Un annuncio a sorpresa che è arrivato proprio dalla cantante che ha raccontato ai fan questa notizia lasciando tutti senza parole e pieni di gioia.

Testo You Need To Calm Down: il significato della nuova canzone di Taylor Swift

Dopo due anni dalla pubblicazione di Reputation torna così la straordinaria popstar con una canzone importante che si scaglia nettamente contro gli haters. In You Need To Calm Down, Taylor ha deciso di raccontare così ciò pensa degli haters, i leoni da tastiera che si sentono forti solo dietro ad uno schermo e quindi la cantante dice a tutti di darsi una calmata, che le cose vanno prese con più leggerezza e non serve proprio offendere le persone senza motivo.

Taylor Swift: la cantante più influente del mondo

Taylor Swift così ha lanciato a questa bellissima notizia che ha reso entusiasti i fan. Del resto la cantante è una delle artiste più influenti di tutto il nostro panorama musicale contemporaneo tanto che il suo ultimo album ha ottenuto oltre 1,6 miliardi di visualizzazioni e streaming su Spotify e tantissime certificazioni e dischi di platino. Il suo tour contava 53 concerti in 4 continenti raggiungendo così oltre 345 milioni di incassi e mettendo l’artista sul podio tra gli artisti più ricchi del mondo.

