Temptation Island sta per cominciare, ma trapelano già le prime anticipazioni: pare che una coppia lascerà il programma già durante la prima puntata, vediamo chi è.

Sale la febbre per la nuova edizione di Temptation Island. Ora che è stato svelata finalmente la data d’inizio del programma, i fan sono in trepidante attesa di conoscere tutte le coppie nel dettaglio e vedere cosa succederà sull’isola delle tentazioni. Tanti sono alla ricerca anche delle prime anticipazioni, e a quanto pare qualcosa in giro c’è già: vediamo insieme cosa è già trapelato dal dietro le quinte del programma, in merito alla prima puntata.

Ecco cosa succederà nella prima puntata di Temptation Island

Manca sempre meno alla prima puntata di Temptation Island, che andrà in onda lunedì 24 giugno. Anche quest’anno, come sempre accade, le coppie sono tutte diverse tra loro, per età e caratteristiche. Ci sono donne più grandi del proprio compagno, uomini che vogliono rimanere eterni ‘Peter Pan’, fidanzate che cercano i propri spazi, coppie che litigano tanto e hanno paura di aver sbagliato la scelta del partner, e addirittura una coppia che ha cancellato le nozze per alcuni dubbi sul futuro. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Tante sono le domande che attanagliano i fan del programma in attesa della prima puntata: chi saranno tentatori e tentatrici? Ci sarà qualcuno di già conosciuto? Ma soprattutto, che succederà tra le 6 coppie? Forse questa domanda può cominciare ad avere già qualche risposta. Secondo le prime anticipazioni trapelate dal dietro le quinte del programma e riportate da Davide Maggio, una delle coppie lascerà il programma già nel corso della prima puntata, con un falò di confronto che porterà alla fine della relazione. Ma chi sarà questa coppia? E soprattutto, lo spoiler corrisponde alla verità? Per ora non si può far altro che aspettare il 24 giugno e scoprire insieme cosa accadrà in questa nuova, spumeggiante edizione di Temptation Island.

