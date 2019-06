Ludovica Valli contro un hater: la risposta a tono dell’ex tronista.

Conosciuta come la sorella dell’ex corteggiatrice, Beatrice Valli, è diventata famosa negli studi di Uomini e Donne: Ludovica Valli è stata la tronista di qualche anno fa e scelse Fabio Ferrara. Una ragazza acqua e sapone: è così che si è sempre mostrata al pubblico di Canale 5. Negli ultimi anni è cambiata un po’: l’emiliana si è avvalsa di qualche ritocchino estetico. Non tutti i suoi followers di Instagram hanno accettato le “trasformazioni” e così sotto ad un ultimo post pubblicato dall’ex tronista è spuntata qualche critica. Ludovica non è rimasta in silenzio ed ha risposto a tono all’hater.

Leggi anche:

Ludovica Valli contro un hater: la risposta a tono dell’ex tronista

Uno scatto in costume con le forme in bella vista è stato bersaglio per un hater. Il cambiamento estetico della Valli non è proprio andato giù ad alcuni suoi followers che la accusano di non essere naturale come prima. “Bella ragazza, niente da dire. Però mi piacerebbe sapere come fanno le persone a dire che è una ragazza semplice. A mio parere di semplice non ha niente”: è questo l’appello di un utente sul profilo Instagram di Ludovica Valli.

La giovane emiliana ha notato il commento e non ha potuto fare a meno di rispondere a tono: “Ognuno ha le sue “vedute”. Ma giudicare una persona “non semplice” solo perchè ha un seno di plastica quando si mostra h 24 struccata, con brufoli, macchie, lividi, cellulite e smagliature, mi fa strano. Ecco”.

Ludovica tramite le sue IG story si mostra spesso nella sua quotidianità in abbigliamento casalingo e con il viso acqua e sapone: secondo il suo parere, bisognerebbe giudicare una persona da altri fattori e non dai ritocchi estetici a cui si sottopone.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!