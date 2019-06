L’ex concorrente del Grande Fratello 15 Veronica Satti ritorna single: poche ore fa su Instagram, la figlia di Bobby Solo ha annunciato l’addio a Valentina.

È stata una delle concorrenti del Grande Fratello 15 più sorprendenti e sbalorditiva. Veronica Satti, infatti, durante il suo percorso nella casa più spiata e più famosa d’Italia si è lasciata, sin dal primo momento, apprezzare. A caratterizzare, senza alcun dubbio, il suo personaggio vi era la sua toccante ed emozionante storia personale. Veronica, infatti, è la figlia di Bobby Solo. E, ancora prima che la ragazza entrasse nella casa del Grande Fratello, la bella romana aveva ‘combattuto’ in tutti i modi affinché suo padre avesse un rapporto con lei. E, soprattutto, che la incontrasse dopo ben 15 anni. Ma non solo. Perché, proprio all’interno della casa, la giovane ragazza ha dichiarato apertamente la sua omosessualità.

Veronica Satti ritorna single: l’annuncio su Instagram

Come dicevamo precedentemente quindi, la presenza televisiva di Veronica Satti non è mai passata inosservata. La giovane ragazza, infatti, con una smisurata dolcezza che la contraddistingue enormemente riesce sempre a trovare la risposta giusta nel momento giusto. Tuttavia, però, negli ultimi giorni, la figlia di Bobby Solo sembra non vivere un momento davvero facile. Come testimoniato in una sua recente Instagram stories, Veronica ha annunciato che la sua relazione d’amore con Valentina è terminata. La loro storia è stata ufficializzata all’interno della casa del Grande Fratello della scorsa edizione. Eppure, aveva fatto sognare tutti. Appena uscita da reality, infatti, la giovane romana aveva dichiarato di voler sposare la sua compagna. A distanza di un anno, però, sembra che qualcosa sia andato storto. Perché, da come scrive sul suo account ufficial di Instagram, è da circa un mese che le loro strade si sono interrotte. Ovviamente, i motivi non sono stati spiegati. Ma, da come si evince dalle sue parole, la giovane ragazza è davvero molto provata ancora.

