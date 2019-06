Alberto Urso e Tish sono due dei concorrenti di questa edizione di Amici. Molti hanno notato un certo sentimento di lui verso di lei, che negli ultimi tempi sembrava ricambiare. I due saranno insieme? Scopriamolo.

Alberto Urso, vincitore dell’edizione di Amici 2019 e una delle sue compagne di squadra Tish sono una probabile coppia. Durante il daytime del programma infatti il ragazzo aveva dimostrato di avere un certo interesse per la compagna, che inizialmente sembrava non ricambiare. Poi però, durante il periodo nella casetta durante il serale, la ragazza sembrava aver iniziato a provare dei sentimenti di amicizia per il ragazzo che avevano fatto sperare a tanti nella possibile nascita di una relazione tra i due. Quindi ci stiamo chiedendo se al momento Tish e Alberto stiamo insieme. Da parte di nessuno dei due abbiamo dichiarazioni in merito ma ragazza è stata avvistata a Messina, città dove vive Alberto.

Alberto Urso e Tish: il gesto di lei per lui

La bella rossa stava mangiando una granita con la brioche; se per molti sarà soltanto un pasto tipico della città, chi ha seguito attentamente il programma ricorda il desiderio espresso da Alberto di mangiare, proprio appena finita la finale, una brioche con la granita. Apparentemente la ragazza non si trovava insieme ad Alberto perché gli ha fatto una videochiamata per renderlo partecipe del momento, ma potrebbe anche essere una mossa per sviare i fan, dato che entrambi sono molto riservati. In ogni caso appare un gesto carino nei confronti dell’amico che fa ben sperare un riavvicinamento tra i due, dopo che nei suoi ultimi giorni ad Amici Tish era rimasta decisamente male perché nessuno dei suoi compagni, Alberto compreso, l’aveva nominata come una dei concorrenti che volevano in finale. La ragazza era rimasta molto ferita da questa mancanza di fiducia professionale nei suoi confronti. Forse però è stato incontrare Alberto, Rudy Zerbi e la finalista Giordana, l’occasione per un chiarimento tra Alberto e Tish e un riavvicinamento tra i due.

