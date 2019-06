Alessia Marcuzzi ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui indossa un costume molto aderente, che mette in risalto il suo seno: impossibile non notare un dettaglio particolare.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più apprezzate della tv italiana. Come la maggior parte delle sue colleghe, Alessia è amata per la sua professionalità e bravura, ma anche per la sua bellezza e il suo fisico perfetto. Così, come molti vip stanno facendo in questi primi giorni d’estate, anche lei ha voluto condividere con i fan qualche momento della sua vacanza, postando foto e video del relax che sta vivendo insieme alla figlia Mia in Puglia, ottenendo molti consensi per la sua sensualità e bellezza. Una foto in particolare, benché sexy e molto bella, ha però scatenato le critiche da parte degli haters per un dettaglio particolare che non è sfuggito all’occhio dei più attenti osservatori.

La foto di Alessia Marcuzzi criticata per un dettaglio particolare: ecco qual è

Alessia Marcuzzi è in vacanza in Puglia con la figlia Mia in un resort extralusso. Uno scatto pubblicato dalla conduttrice ha scatenato però le critiche dei fan per un dettaglio considerato un po’ ‘strano’. Nella foto in questione, Alessia posa in ginocchio, indossando un costume intero arancione particolarmente aderente. Il corpo bellissimo della conduttrice non passa inosservato, ma è impossibile non notare anche un altro particolare dettaglio, che a giudicare dai commenti, è stato visto da molti: il seno ha un dettaglio che si trova in una posizione un po’ innaturale, come se la foto avesse subito un ritocco.

Immediati sono stati i commenti negativi e di critica nei confronti della Marcuzzi, accusata di aver ecceduto nel ritocco della foto: ‘C’è un problema con photoshop’, scrive qualcuno; ‘E’ come avere il naso al posto degli occhi’, aggiunge qualcun altro’. Tra i criticoni, c’è anche chi giustifica la Marcuzzi, asserendo che il suo seno ha sempre avuto questa particolarità, che lo rende unico anche se imperfetto, e dunque che non c’è stato alcun ritocco alla foto. Tantissimi anche i commenti di apprezzamento nei confronti della conduttrice, che si è lasciata immortalare completamente al naturale, senza trucco, e aldilà delle critiche, presenta un corpo davvero invidiabile.

