Andrea Damante avvistato con una nuova donna: ecco chi è lei

Il famoso ex tronista di Uomini e Donne, ex fidanzato di Giulia De Lellis, sembra aver trovato una nuova fiamma. Sembrava che, dopo la tragica rottura, la storia con l’influencer si fosse riaperta ma da pochi giorni gira voce di un flirt tra la giovane romana e Andrea Iannone. I due non hanno ancora confermato la loro storia, ma molte paparazzate parlano chiaro: il pilota di Moto GP e la famosa fashion blogger si starebbero frequentando. Negli ultimi giorni il Dama aveva dichiarato di soffrire per quanto era accaduto, ma ora sembra aver cambiato pagina ed ha deciso di rimettersi in gioco. Avvisato con una nuova ragazza: ecco chi è lei.

Andrea Damante è stato avvistato con una nuova donna: nuova fiamma per il Dama? Conferme non ce ne sono però Veryinutilpeople ha reso pubblico un avvistamento del veronese in compagnia di una ragazza al Mamacita Festival di Milano. “Secondo diverse fonti erano molto complici ed intimi. Una di loro dice di averli visti baciarsi”, così scrive il portale prima citato.

Chi è la nuova preda dell’ex tronista? Sempre Veryinutilpeople.it ha svelato il nome della donna: si tratta della modella Barbara Fumagalli. La bellissima giovane, classe ’90, ha partecipato a Temptation Island Vip, l’edizione del reality condotto da Simona Ventura.

Cosa c’è tra il Dama e la famosa modella? Restiamo in attesa di altri dettagli…

