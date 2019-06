Le due sorelle napoletane Angela e Chiara Nasti sono rifatte? Poche ore fa, è spuntata sul web un’incredibile indiscrezione. Eccola nel dettaglio.

Angela e Chiara Nasti vantano una bellezza davvero inaudita. Nonostante la loro giovanissima età, le due sorelle napoletane hanno un successo davvero inspiegabile. Merito, come dicevamo, della loro smisurata bellezza. E se Angela si è lasciata apprezzare dal pubblico italiano grazie al sua partecipazione a Uomini e Donne, Chiara, dal canto suo, è entrata nel mondo televisivo grazie alla sua partecipazione alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Dalla quale, però, si è ritirata soltanto dopo una settimana. In questi ultimi giorni, inoltre, le due influencer partenopee, ed in particolare Angela, sono nell’occhio del ciclone a causa di alcune dichiarazioni di Deianira Marzano, nota influencer ed opinionista di Barbara D’Urso.

Angela e Chiara Nasti rifatte? L’indiscrezione di Deianira Marzano

Proprio ieri, infatti, vi abbiamo parlato di un retroscena, svelato dalla campana, riguardante la storia d’amore tra Angela ed Alessio. Stando a quanto riferisce Deianira, quindi, la scelta della napoletana, fatta negli studi di Uomini e Donne, sarebbe stata una scelta esclusivamente televisiva. Ma non è finita qui. Perché nelle stories successive, l’opinionista è davvero un fiume in piena sulle due sorelle napoletane. Chiamando anche in causa, quindi, Chiara. Da come si può vedere in una delle sue stories, e che tra l’altro vi abbiamo riproposto in alto, Deianira crede che le due sorelle siano ricorse alla chirurgia estetica. A causa di alcune foto apparse sul profilo ufficiale di Salvatore Artiano, dottore specializzato in rinofiller e ritocchi alle labbre. Quindi, questo non farebbe altro che convalidare la tesi della campana. Ovviamente, però, non si tratta di nulla di certo. Per il momento, infatti, parliamo di indiscrezioni, congetture. E d’altra parte, anche se fosse la verità, non c’è nulla da dire. Angela e Chiara sono davvero splendide in qualsiasi modo.

