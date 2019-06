L’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti, in queste ultime ore, è duramente presa di mira sui social, ma la risposta della napoletana li zittisce.

In questi giorni non si fa altro che parlare di lei. Angela Nasti, subito dopo l’uscita da Uomini e Donne insieme al suo fidanzato Alessio, è continuata a rimanere sotto l’occhio attento dei suoi fan. Ciò che, infatti, non convince i suoi sostenitori ed, in particolare, i fan della coppia è che la giovane influncer non abbia mai pubblicato foto insieme al suo ragazzo. Accusa a cui, ovviamente, la Nasti aveva già risposto. Ma con il passare dei giorni, però, la situazione non è affatto migliorata. Anzi. Uscita dal programma, infatti, Angela ha voluto trascorrere alcuni giorni ad Ibiza con la sua famiglia. “Sono mancata troppo anche a loro, è giusto che parta con loro”, aveva detto la napoletana. Facendo così credere ai suoi fan che la sua relazione con Alessio fosse terminata.

Potrebbe interessarti anche:

Angela Nasti presa di mira su Instagram: la sua reazione

Sembrava che, tornata ad Ibiza, la situazione si fosse risolta. Subito dopo il suo ritorno a Napoli, infatti, la giovane napoletana ha pubblicata una story su Instagram con Alessio. Ma, a distanza di giorni, è stata messa ulteriori benzina sulla questione. Deianira Marzano, nota influencer ed opinionista di Barbara D’urso, ha rivelato che, terze persone, le avrebbero confessato che la napoletana abbia fatto una scelta di convenienza. Per televisione, insomma. E non solo. Ad accreditare la sua versione, si è aggiungo anche Amedeo Venza che, in un recente story, ha svelato che la neo coppia ha preso una pausa di riflessione. Ovviamente, a queste dichiarazioni Angela non ha risposto. Ma ad una followers, che le ha commentato la sua ultima foto a Capri, la giovane si è tolta un bel po’ di sassolini dalla scarpe.

Insomma, seppure indirettamente, questa è senz’altro una risposta a tutte queste voci che circolano in giro, no?

Per ulteriori news su Angela Nasti –> clicca qui