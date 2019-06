Angela Nasti, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già lasciato Alessio Campoli e sarebbe stata incerta della sua scelta fin dall’inizio: ecco il commento di Raffaella Mennoia alla vicenda.

In questi giorni dilaga il gossip secondo cui Angela Nasti e Alessio Campoli si sarebbero già lasciati. Secondo un’incredibile indiscrezione trapelata dal conduttore e organizzatore di eventi, Amedeo Venza, la sorella di Chiara Nasti avrebbe chiesto una pausa di riflessione ad Alessio, ma soprattutto avrebbe avutO dei dubbi su di lui fin dall’inizio, cosa che l’ha riclassificata, agli occhi di molti, come poco sincera e interessata solo a fare una scelta per piacere al pubblico. Ma se i diretti interessati continuano a non parlare di questo agomento, facendo finta di niente, i fan chiedono risposte, così anche Raffaella Mennoia ha detto la sua sulla vicenda.

Il commento di Raffaella Mennoia sulla vicenda di Angela Nasti e Alessio Campoli

Raffaella Mennoia ha rotto il silenzio su Angela Nasti. Se l’ex tronista, duramente criticata negli ultimi giorni, continua a non rispondere alle domande su Alessio, la Mennoia ha invece detto la sua. Tra i commenti sotto a una sua fotografia, alcuni chiedono a Raffaella di mettere Alessio sul trono a settembre, vista la delusione che ha avuto da Angela. ‘Io sono basita’, scrive la Mennoia. Le sue parole sembrano riferirsi al comportamento dell’ex tronista napoletana, anche se potrebbero essere rivolte anche alle pressioni dei fan, che già chiedono Alessio sul trono. Molto probabile, però, che le sue parole siano per Angela, che solo qualche settimana fa sembrava aver perso la testa per il ‘suo’ Alessio e oggi si mostra sola e tranquilla su Instagram.

Anche Giulia Cavaglià criticata sui social: ‘Scelta finta’

Anche Giulia Cavaglià, come Angela Nasti, è stata presa di mira da alcuni fan di Uomini e Donne. Se la sua relazione con Manuel sembra procedere a gonfie vele, alcuni hanno notato che i due trascorrono poco tempo insieme, facendosi vedere sui social solo quando sono in compagnia di altri protagonisti del mondo ‘vip’. In molti quindi hanno gridato al famoso ‘business’ tante volte tirato in ballo da Tina Cipollari. Sotto le foto di Raffaella Mennoia, sono numerose le critiche contro l’ex tronista torinese. Ma su quest’ultima la Mennoia ha preferito non esprimersi.

