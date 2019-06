Vieni da Me, Caterina Balivo si vendica: le frecciatine in diretta a Pamela Prati, durante l’ultima puntata del programma di Rai Uno.

Si è conclusa ieri questa stagione di Vieni da Me, il talk di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Tanti gli ospiti che si sono raccontati nel salotto della conduttrice quest’anno: tra loro, anche Pamela Prati. La showgirl è stata ospite anche a Vieni da Me per parlare del suo finto matrimonio, e la Balivo ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Delle vere e proprie frecciatine, quelle che la conduttrice di Vieni da Me ha lanciato alla Prati.

Potrebbe interessarti anche:

Vieni da Me, Caterina Balivo colpisce Pamela Prati in diretta

Quello tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è stato il matrimonio dell’anno. Peccato, però, che non si è mai celebrato. Ma prima che scoppiasse lo scandalo sulle finte nozze, la Prati aveva riempito alcuni salottini della tv, parlando del suo grande amore. Tra i programmi ai quali ha partecipato, c’è anche Vieni da Me, il talk show della Balivo. Ed è stata proprio quest’ultima a ‘vendicarsi’ di Pamela, durante l’ultima puntata del suo programma. Due stoccate chiare ed evidenti per la showgirl. La prima, durante un video riassuntivo dei momenti più belli di Vieni da Me: quando in video sono apparse le immagini della Prati, è partita la scritta ‘Momenti in cui abbiamo anche creduto’. Ma la seconda frecciatina è quella che ha colpito maggiormente il pubblico, perché è partita proprio da Caterina Balivo. La conduttrice, prima di presentare la prossima ospite Roberta Giarrusso, ha dichiarato: ‘In una stagione di matrimoni inesistenti, quello che vi raccontiamo ora è reale e ci sarà domenica prossima’. Insomma, c’è più di una persona che ha qualcosa da dire alla Prati. Come è accaduto a Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso: la conduttrice ha spiegato chiaramente i motivi per cui la Prati non si è presentata in studio. Finirà mai il ‘Prati Gate’?

Per tutte le ultime news sul caso Pamela Prati CLICCA QUI