Chiara Ferragni di nuovo mamma? Le parole della famosa influencer non lasciano dubbi. Scopriamole insieme.

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. In Italia, la moglie del rapper Fedez è la numero uno della sua categoria. La modella dalla chioma bionda ama condividere con i suoi numerosissimi followers gli aspetti più salienti della sua movimentata vita. Lavorativa e non. Di recente, ha mostrato nuovi cambiamenti di look per i suoi capelli. E proprio dal suo seguitissimo profilo Instagram è arrivata una clamorosa indiscrezione sulla sua vita privata. Fratellino o sorellina in arrivo per il piccolo Leone? Scopriamo cosa ha detto Chiara sull’argomento.

Chiara Ferragni di nuovo mamma? Lei lo ha ammesso: ‘Voglio un altro figlio’

Leone Lucia Ferragni è decisamente uno dei bimbi più in vista sui social. ‘Colpa’ della sua mamma, che da buona influencer ama condividere con i fan anche la gioia più grande della sua vita, il suo primogenito. Ma, a quanto pare, la Ferragni sembra intenzionata a ‘regalare’ al piccolo Leoncino un fratellino o sorellina. La modella ha espresso varie volte, nelle sue Instagram Stories, il desiderio di una nuova gravidanza. Ma in una Story postata qualche giorno fa, in compagnia del figlioletto della sua amica Rachel Zeilic, la Ferragni lo ha detto esplicitamente: ‘I want another baby right now’, voglio immediatamente un altro figlio. Insomma, se l’idea di fare un altro figlio era già nell’aria da un po’, negli ultimi tempi la voglia di maternità sembra proprio cresciuta nella bellissima Chiara. Che sia presto in arrivo una cicogna a casa Ferragnez? Non ci resta che attendere le prossime news della famiglia più social del web!

