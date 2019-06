Eleonora Rocchini si è mostrata super ‘hot’ su Instagram: ma la posa particolare non è piaciuta ad alcuni fan, che l’hanno sommersa di critiche.

Eleonora Rocchini è sempre stata amatissima dal pubblico di Uomini e Donne, fin da quando corteggiava Oscar Branzani, col quale sta insieme ormai da 3 anni. Oggi, il suo profilo Instagram conta quasi 980mila followers, un numero davvero incredibile, che dimostra il grande affetto del pubblico nei confronti dell’ex gelataia. Ma in questi giorni Eleonora sta ricevendo diverse critiche dal popolo di Instagram, prima per una foto ritenuta troppo ritoccata, e ora per uno scatto in cui ha una posizione ‘hot’, che non è piaciuta a molti dei suoi followers.

Potrebbe interessarti anche:

Eleonora Rocchini, la sua foto per alcuni è troppo ‘volgare’

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani stanno trascorrendo qualche giorno di relax e vacanza a Mykonos, con la sorella di lui, Dalila, e alcuni amici. Tanti gli scatti che l’imprenditore napoletano e la sua fidanzata stanno condividendo sui social, anche per sponsorizzare i costumi che creano con la loro azienda. Eleonora, che fa spesso da modella a Oscar, ha pubblicato una foto in cui indossa un bikini nero molto sexy, con la parte superiore di pizzo che lo rende davvero sensuale. Ma la cosa che risalta più agli occhi è la posa che l’influencer ha scelto per la sua foto.

Eleonora indossa un costume nero che mette in risalto il suo corpo, ma la posa scelta per la foto è molto particolare. La Rocchini è infatti seduta su una sedia sdraio, ha uno sguardo accattivante e sensuale, ma soprattutto ha le gambe spalancate, completamente aperte. La posa mette in risalto le mutandine del costume, ma non è piaciuta a tanti dei suoi followers, che l’hanno ritenuta inappropriata. Qualcuno parla addirittura di ‘indecenza’ e tanti ritengono che la posa scelta sia troppo volgare, mentre molti sono quelli che difendono Eleonora, sottolineando che la ragazza non ha nulla di scoperto e che la volgarità spesso sta negli occhi di chi guarda.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i personaggi di Uomini e Donne e su tutti i tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI