La vita è pieno di impreviste… Delle sorprese belle e brutto… Dal tronde se non ci Fossero quelle brutte, non saprai il valore di quelle belle! La vita continua…. Se hai una sorpresa brutta nella tua vita, cerca di fare tutto per risolverlo, (così un giorno non dirai avrei potuto… Sarei dovuto….) Ma se non c’è più niente da fare,dopo un umano reazione di Sofferenza, Rialzati, nascondi le lacrime, e vai avanti con il sorriso ,coraggio fede! Chissà quanto tempo porterai le ferite dentro, ma è importante reagire! bisogno smettere di portare il peso di cadaveri del passato sulla spalla! Bisogna concentrare energia e forza, focus sul progetti e il futuro! Gandi diceva; guarda sempre chi sta peggio di te… A tutto c’è il rimedio, meno che alla morte…. E Poi se hai Le persone care, amici che ti costringono uscire invece a rimanere a casa e piangere… Se hai le persone che ti vogliono bene virtualmente Che non ti lasciano sola nei momenti buio…sei ricca e non lo sai😘 Ringrazia a Dio, continua ad amare dentro intensamente, perdona e desidera il meglio anche per chi ti ha ferito! Prega per loro salute e benessere come sai fare te con tuo buon cuore, Le persone non si giudicano! ma solo le loro azioni si giudicano, che a volte sono differenti di loro essere, a volte loro azioni è negativa perché a loro tempo hanno sofferto per quello che gli è capitato nella vita…. comprendigli , Vai avanti ma continua ad amare nel tuo cuore e pensa solo i momenti belli e sorrisi , lascia che entri un po’ l’aria fresca nella tua vita♥️🌈☀️ E aspetta a vedere quello che Dio ti ha riservato per futuro 🙏🏼🕌💒