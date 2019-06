Francesca De André ha deciso confessare i dolorosi dettagli del tradimento subito dall’ex fidanzato Giorgio.

Francesca De Andrè è stata una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello 2019, subito balzata alla ribalta per il suo difficile rapporto con il padre Cristiano De André, ieri sera tra gli ospiti di Una ballata per Genova. Francesca De Andrè si è fatta amare da molti per la sua fragilità e per il suo carattere schietto mentre altri non sopportavano invece le sue reazioni sempre eccessive e di petto. Francesca è stata infatti spesso al centro delle critiche di Cristiano Malgioglio, opinionista nel programma. Durante la permanenza alla casa del Grande Fratello la De André ha subito un duro colpo: infatti le è stato svelato davanti alle telecamere che il suo fidanzato Giorgio Tambellini l’aveva tradita. Inizialmente c’era stata confusione sulla ragazza con cui il tradimento sarebbe stato consumato, ma poi, una volta avuta certezza dell’amante di Giorgio, a Francesca personalmente sono stati svelati tutti i dettagli su come si sia avvenuto il rapporto tra Tambellini e la sua amante. Durante il programma Live non è la d’Urso Francesca De Andrè si è proprio lasciata andare in dichiarazioni scabrose.

Francesca De André tradimento: la descrizione integrale a Platinette

Spiazzando tutti, ha deciso di svelare i dettagli intimi tra il suo ex e la ragazza mora che la produzione del Grande Fratello e la sua conduttrice Barbara D’Urso avevano preferito censurare, poiché reputati troppo scabrosi anche per un programma come il GF. Francesca non si è riuscita a trattenere quando Platinette ha voluto sapere cosa lei sapesse. Purtroppo per noi spettatori la ragazza ha risposto direttamente alla sua interlocutrice, senza rendere partecipi gli spettatori. Quindi dal suo tono di voce non è stato possibile percepire tutto il discorso ma è trapelata comunque una frase che dimostra tutto lo sdegno e lo schifo della ragazza verso il fidanzato e l’amante: «Cosa è successo? Quella principessa si è dedicata a lui in auto…».

