Il famoso costumista della televisione Giovanni Ciacci lascia per sempre Detto Fatto: il post commovente scritto poco fa su Instagram colpisce tutti.

È terminata da poche settimane questa incredibile edizione di Detto Fatto. Stagione che, dopo l’addio di Caterina Balivo per Vieni da Me su Rai Uno, è stata davvero sorprendente. Bianca Guaccero, la nuova conduttrice, è riuscita, sin dal primo momento, a dimostrare le sue potenzialità, capacità ma, soprattutto, bravura. Impossibile, infatti, dimenticare la telefonata in diretta di Raffaella Carrà, nella quale si complimentava per le sue doti da perfetta e completa showgirl. Ovviamente, com’è noto a tutti, Bianca, in questo fantastico cammino pomeridiano e quotidiano, non è stata affatto da sola. Bensì, è stata accompagnata da figure ‘secolari’ dello show. Parliamo, infatti, di Giovanni Ciacci.

Giovanni Ciacci saluta Detto Fatto: l’annuncio a sorpresa su Instagram

Dopo l’addio di Caterina Balivo a Detto Fatto, giunto esattamente un anno fa, quest’anno è un’altra figura storica del programma ad abbandonarlo. Parliamo, infatti, di Giovanni Ciacci. Il noto costumista, come sappiamo, è stato senz’altro una colonna portante dell’intero show. Con i suoi giudizi sui look dei Vip e i suoi drastici cambiamenti alla gente ‘comune’, Ciacci ha saputo farsi amare ed apprezzare sin dal primo giorno. Tuttavia, però, tutte le cose belle, prima o poi, sono destinate a terminare. E così, in un lungo e commovente post su Instagram, Giovanni saluta Detto Fatto per sempre. Non sono stati svelati chiaramente i motivi del suo abbandono ma, soprattutto, i suoi prossimi impegni lavoratavi. Si vocifera, addirittura, di un suo passaggio a Mediaset. Ma, per adesso, nulla è stato confermato. Anche se bisogna ammettere che sono, ormai, diversi mesi che il costumista è uno degli opinionisti fissi di Barbara D’Urso. Certo, non vederlo più accanto a Bianca Guaccero sarà davvero strano. Ma è anche giusto che Giovanni ‘provi’ altre strade.

