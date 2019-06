Giulia De Lellis si mostra sempre più bella e sensuale nella sua nuova linea di bikini: la foto con le gambe da urlo fa impazzire i fan.

Giulia De Lellis continua a far parlare di sé. Diventata un’importante influencer e consulente di immagine da quando è uscita da Uomini e Donne, l‘ex fidanzata di Irama e Andrea Damante è sempre sull’onda del gossip per nuovi eventuali amori e per i look che propone sui social. Immortalata a Miami durante uno shooting in bikini, la modella è apparsa in perfetta forma, con delle gambe da urlo, che hanno trovato il favore dei suoi milioni di fan.

Giulia De Lellis, gambe da urlo: ecco la foto che ha fatto impazzire i fan

Giulia De Lellis sta facendo il giro del web per gli ultimi gossip sulla sua vita sentimentale. Pare infatti che l’ex corteggiatrice stia frequentando da qualche settimana Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Nuove foto infatti circolano sulla neo coppia, che pian piano sta uscendo sempre più allo scoperto. Ma a far parlare di Giulia, stavolta, non è stata la conoscenza con Iannone, bensì una foto da lei pubblicata su Instagram, in cui è apparsa in perfetta forma, mandando in visibilio i fan.

Immortalata nel corso di uno shooting fotografico a Miami, Giulia indossa un bikini total black, molto semplice, che però mette in risalto le sue gambe da urlo. A chi le abbia chiesto, tra i commenti, quanto fosse alta, la ragazza ha risposto col suo solito senso dell’umorismo che è alta appena 165 cm, per cui l’effetto della foto è anche dovuto al classico ritocco di Photoshop: ‘Almeno nelle campagne pubblicitarie consentitemelo’, ha scherzato Giulia. In bella vista nell’immagine anche il suo esplosivo decolleté, che ha attirato centinaia di commenti di fan innamorati.

