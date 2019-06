Giulia De Lellis ha fatto un incidente in moto con Andrea Iannone? Ecco la verità raccontata su Instagram dall’influencer romana.

Giulia De Lellis è sulla cresta dell’onda del gossip in questo periodo, oltre che per il suo lavoro che procede a gonfie vele con nuovi incredibili progetti, soprattutto per la sua frequentazione con Andrea Iannone, che ormai è diventata ufficiale. Nonostante la sua risevratezza rispetto alle questioni più personali, Giulia è stata più volte immortalata con il motociclista, ex di Belen Rodriguez, e ormai non si nasconde più. Nelle ultime stories su Instagram, l’influencer ha raccontato di aver avuto un incidente in moto con Iannone: ma è la verità? Scopriamo insieme cos’è successo realmente.

Giulia De Lellis, la verità sull’incidente in moto con Iannone

Giulia De Lellis sta frequentando Andrea Iannone. Ma mentre tutti i giornali e i blog cercano nuove foto e nuovi indizi sulla loro storia, Giulia poco fa ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha raccontato alcune cose che riguardano proprio la sua nuova fiamma. Mostratasi in video con un tutore al braccio, Giulia ha raccontato di essere arrivata a Barcellona e di aver fatto un giro su un ‘cinquantino’ con Iannone, ma di aver avuto un incidente che le ha causato la fasciatura al braccio. Nella storia successiva, la De Lellis ha specificato che si trattava di un mezzo di cilindrata 125, per poi cambiare versione nelle ultime stories e spiegare che era solo uno scherzo.

Nessun incidente, dunque, per Giulia, che ha soltanto una forte tendinite, ma si è divertita per qualche minuto a prendere in giro i fan: ‘Sto solo ironizzando sulla cosa, visto che escono cose strane in giro, tanto vale che mi diverta un po”, ha poi spiegato la De Lellis. Solo una forte tendinite, dunque, che fino a questa mattina le aveva fatto gonfiare la mano, tanto da non riuscire a muoverla. ‘Ora mio padre mi chiamerà allarmato’, ha poi scherzato l’influencer, che ha rassicurato i fan sulle sue condizioni: ‘Qualche giorno di tutore e starò bene, non vi preoccupate’. Solo uno scherzo, dunque, da parte di Giulia, che però ha così confermato definitivamente la liason con Andrea Iannone.

