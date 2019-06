Sembra che per la bella Ilary Blasi ci siano delle novità in arrivo: si vocifera che, la giovane moglie di Totti, sarà al timone di uno storico programma.

Dopo l’addio al Grande Fratello Vip, Ilary Blasi non scomparirà affatto dalla televisione italiana. La bella romana è, senza alcun dubbio, una delle conduttrici più valide, apprezzate ed amate. E, per questo motivo, è praticamente impossibile farsi scappare un ‘gioiellino’ del genere. In diverse occasioni, infatti, la moglie dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti ha dimostrato di avere delle doti davvero particolari ed eccezionali. Sempre con il sorriso sulle labbra, con la risposta e battuta pronta, Ilary ha saputo farsi strada in diversi programmi televisivi di successo. Sarà proprio per questo che, probabilmente, l’azienda di Mediaset ha deciso di puntare su di lei per un programma storico della televisione. Appartenente, però, alla diretta concorrente Rai. Ma vediamo nel dettaglio di cosa parliamo.

Ilary Blasi, novità in arrivo per lei: ecco cosa condurrà

E se per la conduzione del Grande Fratello Vip si pensa ad un clamoroso colpo di scena, Mediaset ha le idee molto chiare riguardo al futuro di Ilary Blasi. In questi ultimi mesi, infatti, vi abbiamo parlato di una sua ipotetica conduzione alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Ma che, per il momento, ancora deve essere confermata o, perlomeno, smentita. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal sito di Davide Maggio, sembra che ci siano delle grosse novità in arrivo per lei. Da come si evince dal famoso sito web, infatti, sembra che Ilary Blasi sia stata scelta per condurre, come dicevamo, un noto programma televisivo della Rai. Ma di quale parliamo? Di Giochi senza frontiere. Ebbene si.Il famoso programma delle Reti Rai, andato in onda per circa 28 anni, è pronto a sbarcare sulle reti Mediaset. Certo, se la notizia fosse vera, sarebbe davvero un gran colpo per Ilary. Non lo credete anche voi?

