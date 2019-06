Meteo settimana 17-23 giugno: sole su tutta la penisola, ma è in arrivo aria mite. Tutto quello che c’è da sapere sulle previsioni del tempo della prossima settimana.

L’estate 2019 sembra essere più calda che mai. Dopo un Maggio altalenante, Giugno è arrivato portando con sé un forte caldo di origine africana, con punte che hanno già superato i 40° in alcune regioni del Sud Italia. Ma se la settimana che si è appena conclusa ha visto temperature ben oltre la media stagionale, da lunedì 17 giugno qualcosa potrebbe cambiare nella nostra penisola. Scopriamo insieme le previsioni per la settimana che va dal 17 al 23 giugno 2019.

Meteo settimana 17-23 giugno: l’aria mite delle Azzorre frenerà il caldo

Inutile nasconderlo: il caldo continuerà ad essere protagonista per tutto il mese di Giugno. Ma da lunedì 17 giugno potrebbero esserci buone notizie per chi non è particolarmente amante dell’afa estiva. È in arrivo infatti l’Anticiclone delle Azzorre, che spazzerà via quello Sub Tropicale, rendendo il caldo di questi giorni più sopportabile. Le temperature si aggireranno intorno ai 30° ma non supereranno i 33°, grazie all’aria mite azzorriana. Il sole continuerà a splendere su tutta la penisola, ma attenzione ai temporali improvvisi, che potrebbero presentarsi nelle prime ore pomeridiane sulle Alpi di confine e Appennino Centro-Meridionale. In arrivo dunque alcuni giorni di ‘piacevole estate’, ma attenzione: la situazione non sembra durare a lungo. Per l’ultima settimana de mese, infatti, è previsto un nuovo aumento delle temperature. Una nuova ondata di caldo africano che interesserà non solo le regioni del Sud ma anche tutta la zona Centro-Meridionale. Non ci resta che trovare sollievo al mare!

