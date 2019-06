L’attrice Michela Quattrociocche è stata vittima di un duro attacco social dai suoi ‘haters’: nella sua ultima foto, tutti hanno notato quel ‘particolare’.

È una di quelle classiche ragazze che tutti vorrebbero al proprio fianco. Michela Quattrociocche, con la sua bellezza, naturalezza, eleganza e raffinatezza, ha conquistato tutti. E non solo. Precedentemente fidanzata con Matteo Branciamore, nel 2012 la bella romana è convolata a nozze con Alberto Aquilani, attualmente centrocampista de Las Palmas, da cui ha avuto due splendidi bambini. Entrata nel mondo dello spettacolo ed, in particolare, del cinema a soli 19 anni, Michela ne ha fatta di strada. Anche se, per amore di suo marito e della sua famiglia, ha abbondato la sua carriera da attrice. Per dedicarsi, quindi, totalmente a loro.

Michela Quattrociocche, duro attacco su Instagram: ecco perché

Come dicevamo quindi, dal suo debutto artistico ne sono passati davvero di anni. Era il 2007 quando Michela Quattrociocche fu scelta nel ruolo della giovane fidanzata di Roul Bova per il film Scusa ma ti chiamo amore. A quell’epoca, quindi, aveva soltanto 17 anni. Eppure, da quel momento la sua carriera è stata tutta in ascesa. Fino a quando poi, per amore della famiglia, ha deciso di abbandonare tutto. Ed inseguire suo marito in Spagna. Attualmente, Michela ha 30 anni, compiuti tra l’altro lo scorso dicembre, ma vanta, senza alcun dubbio, una bellezza davvero inspiegabile. Certo, i cambiamenti ci sono. Michela, all’inizio della sua carriera, era solo una ragazzina. Ora, invece, è una donna matura, una mamma e una moglie. Eppure, però, c’è chi crede che dietro a questo cambiamento ci sia l’aiuto del chirurgo. Poche ore fa, infatti, l’attrice ha pubblicato una foto, quella riproposta in alto, ma subito dopo è stata sommersa dalle critiche. A detta di alcune suoi haters, dunque, Michela sarebbe ricorsa troppe volte alla chirurgia estetica. Perdendo, così, quella bellezza e naturalezza che l’ha sempre contraddistinta.

Come risponderà Michela?

