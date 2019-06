Miriam Leone si spoglia per una foto bollente su Instagram: uno scatto che ha fatto girare la testa a moltissime persone.

Miriam Leone è sicuramente una delle donne più belle del panorama televisivo italiano. In tanti la ammirano soprattutto sui social, dove posta, una dopo l’altra, delle foto splendide. Ultimamente, poi, ha deciso di dare il via ad un’estate che si preannuncia rovente con una foto in cui è completamente nuda. Nulla di scandaloso, perché in fin dei conti è coperta da un enorme cappello. Tuttavia, la foto ha riscosso un bel po’ di successo ed ha fatto il giro del web in pochi minuti.

La foto ‘bollente’ di Miriam Leone su Instagram

“Nella prossima vita voglio essere un cappello di paglia”: qualcuno commenta su Instagram dopo la foto postata da Miriam Leone.

Occhiali da sole, un bel panorama alle spalle e tanta vegetazione. Si trova in un hotel stupendo, Miriam, che ringrazia per il weekend fantastico che le ha donato. Tra gli hashtag anche #italiabella, #madeinitaly, #italianstyle… così, per tenere alto il nome dell’Italia tra le meraviglie del mondo.

Dove la vedremo in tv prossimamente?

Presto, vedremo l’attrice nella nuova serie 1994, che arriva al termine di una lunga attesa dopo 1992 e 1993. La serie, con Stefano Accorsi attore protagonista, ha riscosso un enorme successo in Italia. Miriam Leone è un personaggio centrale, intorno a cui girano numerosi scenari. Dopo tutto quello che ci hanno raccontato su ‘Mani Pulite’ e ‘Tangentopoli’, con 1994 il regista passerà a mostrare su Sky l’ascesa al potere di Silvio Berlusconi. Miriam Leone, alias Veronica Castello, arriverà in Parlamento. Coronerà il suo sogno dopo essere passata per la tv a ricoprire ruoli anche molto importanti come prima ballerina in diversi programmi. La serie 1994 chiuderà il cerchio della trilogia messa in scena dai registi splendidamente.

