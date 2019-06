Raffaella Fico parla della fine della relazione con Alessandro Moggi: “L’ho lasciato io, ho bisogno di un uomo che sia tale nel sociale, nei sentimenti e perché no, anche a letto”.

Raffaella Fico si è raccontata nel programma radiofonico su Rai Radio Uno, “Un giorno da pecora”, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha parlato di sé a 360 gradi ed ha voluto fare qualche riferimento anche alla relazione che si è appena conclusa con Alessandro Moggi. Si era ripromessa di non parlarne, ma poi è spuntato fuori forse qualche dettaglio di troppo.

Raffaella Fico parla di Alessandro Moggi in radio: “Ho bisogno di un uomo, anche a letto”

Il suo intervento a Rai Radio Uno non poteva passare in sordina. Raffaella Fico è ancora oggi una delle showgirl più ammirate d’Italia e, i suoi vecchi flirt con Cristiano Ronaldo, la storia d’amore con Mario Balotelli, hanno acceso diversi riflettori sulla sua vita privata. Con l’attaccante italiano ha anche avuto una figlia.

In un primo momento, non voleva parlare delle sue storie passate. Poi, però, si è accorta che forse un riferimento alla relazione appena finita con Alessandro Moggi era doveroso: “E’ finita qualche mese fa. L’ho lasciato io. Non vorrei parlarne però devo dire che accanto a me ho bisogno di un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e perché no, anche a letto”. Insomma, dichiarazioni che sicuramente faranno rumore da qui ai prossimi giorni.

Alessandro Moggi chi è?

E’ il figlio dell’ex dirigente sportivo, Luciano. Conosciamo tutti la storia di suo padre e dell’implicazione nello scandalo Calciopoli. Di Alessandro Moggi sappiamo che in passato avrebbe avuto un flirt con Ilaria D’Amico e che ultimamente stava addirittura progettando il matrimonio con Raffaella Fico. Alessandro Moggi ha militato nel Napoli primavera diversi anni fa nel ruolo di ala. E’ stato anche nelle giovanili del Torino. Poi, ha deciso di seguire le orme del padre diventando agente Fifa. Adesso è procuratore di diversi calciatori del panorama calcistico italiano.

