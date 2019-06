Rosa Perrotta fa un post sulla sua gravidanza che i suoi fan aspettavano da tempo. Vediamo perché.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una coppia nata ad Uomini e donne molto amata dal pubblico. La notizia della gravidanza di lei ha mandato in visibilio i fan e i due sono stati visti di recente come ospiti a Pomeriggio Cinque. La coppia sembra una delle più belle e salde uscite dal programma ed è tra le poche, come Francesca ed Eugenio, a consolidare il proprio amore con la nascita di un figlio. La Perrotta ha fatto già sapere che sarà un maschio e che lo chiameranno Domenico, come il padre di Pietro. I fan stanno seguendo passo passo la sua gravidanza, augurandole che il bimbo nasca in tempo ma soprattutto sano. I suoi fan stanno letteralmente contando i giorni visto che più o meno è questo il periodo in cui si attende la nascita del piccolo Domenico. Anche l’ex tronista ha infatti confermato che presto al posto del pancione vedremo un bel bimbo.

Rosa Perrotta: “la gravidanza è una parentesi nella mia vita”

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram Rosa ha annunciato ai fan che potrebbe scomparire per un po’ dai social e questo vorrebbe dire, in caso di una sua assenza di un paio di ore, che finalmente è pronta a “sfornare il bambino”. Rosa si è dimostrata scherzosa ma anche intenzionata a far sì che la vita da neo mamma non entralci il suo lavoro. Infatti ha definito la sua gravidanza una parentesi dopo la quale ritornerà a fare la vita di prima. A Uomini e Donne Magazine ha svelato di non avere, del resto, rinunciato al suo lavoro neache durante il periodo della gravidanza. Ha dimostrato comunque tutto l’entusiasmo di una futura madre dicendo che immagina già la sua vita più bella in tre e che tornare dal lavoro sarà ancora più bello perché avrà il suo bambino da coccolare.

T.F.