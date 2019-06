Temptation Island, spuntano i nomi dei primi tentatori: due ex corteggiatori di U&D nel cast della nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Tutto pronto per la nuovissima edizione di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie tornerà in prima serata su Canale 5 lunedì 24 giugno. Ma se le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco sono state svelate, c’è ancora un alone di mistero per quanto riguarda i nomi dei tentatori di questa edizione. Saranno 26, 13 donne e 13 uomini. Ma se sulle donne è ancora tutto top secret, alcune indiscrezioni sono trapelate riguardo ai possibili tentatori. Ci sarebbero anche due noti ex corteggiatori di Uomini e Donne nel cast di quest’anno. Scopriamo chi sono.

Temptation Island, Giulio e Flavio tra i tentatori?

Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova entusiasmante avventura di Temptation Island. Le coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti sono state già presentate. Non ci resta che scoprire chi saranno le tentatrici e i tentatore che faranno di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai fidanzati! Ebbene, per le concorrenti donne potrebbero esserci due sorprese in arrivo da Uomini e Donne. Due ex corteggiatori di Giulia Cavaglia saranno con ogni probabilità tra i tentatori di quest’anno. Uno è famosissimo, è la non scelta: Giulio Raselli, ‘rifiutato’ durante l’ultima puntata, quando Giulia gli ha preferito Manuel. L’altro è invece Flavio Barattucci, che con i suoi occhi azzurri aveva fatto girare la testa alla Cavaglia in più di un’esterna. Le voci sulla loro presenza nel villaggio di Temptation Island si fanno sempre più insistenti. Anche perché, entrambi non sono più attivi sui social da un bel po’. Il che sarebbe giustificato dal fatto che durante la trasmissione non possono utilizzare il cellulare. In attesa di conferme, vi piacerebbe rivederli nelle vesti di tentatori?

