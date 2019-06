In questa foto su Instagram, Wanda Nara è irresistibile: prima di andare a dormire, l’argentina mostra una scollatura prorompente, i fan impazziscono.

Una cosa è certa: Wanda Nara sa come essere al centro dei riflettori. Poche ore fa, infatti, la sexy moglie di Mauro Icardi ha pubblicato delle Instagram stories davvero ‘bollenti’. In effetti, è proprio così. Con l’arrivo del caldo, nessun indumento sembra essere adatto sul corpo. Occorre, perciò, indossare maglia scollate, vestiti freschi. E lo sa bene Wanda Nara. Quando, per dare la buonanotte ai suoi numerosi ed affezionati followers, ha scelto di indossare una canottiera fin troppo scollata. Lasciando intravedere, così, le sue forme prosperose e sinuose.

Non è assolutamente la prima volta che Wanda Nara pubblica delle foto davvero spettacolari. Nonostante la sua carriera da manager, da mamma e da moglie sia un vero e proprio successo, la sua ‘importanza’ aumenta considerevolmente anche sui social. Su Instagram, infatti, la bella argentina è una vera e proprio celebrità. Pensate, conta all’incirca 5 milioni e più di followers. Fan che, alla visione di tale immagine riproposta in alto, sicuramente saranno andati in estasi. Com’è solita fare, infatti, la bella e sexy argentina ha voluto condividere un suo momento della giornata: gli attimi che precedono il riposo notturno. E così, con una canottiera grigria con una scollo davvero incredibile, Wanda da la ‘buonanotte’ ai suoi seguaci. Ovviamente, è inutile sottolineare dove gli occhi dei suoi fan sia caduto. In effetti, con una scollatura così ‘esagerata’ è davvero impossibile guardare altrove. È un vero peccato, però, non poter leggere i commenti ricevuti o, perlomeno, notare il numero di ‘likes’ ricevuti. Anche se siamo certi che, ancora una volta, questa foto sarà stata un vero e proprio successo.

