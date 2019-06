Alessia Marcuzzi ha appena ricevuto una notizia splendida. Una di quelle notizie che si aspettano per molto, con ansia. Beh, per lei è finalmente arrivata…

Alessia Marcuzzi riconfermata per il sesto anno consecutivo per L’Isola dei Famosi. Il reality, ormai, senza lei, non sarebbe più lo stesso. E un po’, forse, l’hanno capito a Mediaset. Probabilmente, proprio per questo motivo non vogliono spostare in alcun modo Alessia da quello che è il suo ruolo da conduttrice nel reality. Questo è quanto riporta il sito di Davide Maggio sulla conduttrice che sembra essere più che mai sulla cresta dell’onda. Già, perché le buone notizie per lei non finiscono qui. La bionda conduttrice, stando a quanto viene riportato, sarebbe stata riconfermata anche per Le Iene.

Siamo ormai alla 15esima edizione del reality che prenderà vita ancora una volta in Honduras. Sui naufraghi ancora non c’è alcuna notizia. Molto probabilmente, la produzione ancora non ha idea di chi potrebbe essere il personaggio giusto da mandare sull’isola. Tuttavia, una certezza c’è e si chiama Alessia Marcuzzi: la donna con le gambe lunghissime, bionda ed affascinante, che ormai si ritrova di nuovo conduttrice per la sesta volta del reality che ormai è alla 15esima edizione. L’Isola dei Famosi, stando alle previsioni, dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2020. Per cui, c’è ancora un po’ da aspettare.

La riconferma per l’Isola dei Famosi non è l’unica buona notizia per Alessia Marcuzzi. Infatti, sempre secondo davidemaggio.it, dovrebbe essere riconfermata anche per Le Iene, programma a cui è molto legata. Per questo, immaginiamo che questa per lei sia davvero una notizia sensazionale. Ricordiamo infatti che ci era tornata in quest’ultima stagione dopo un’assenza di ben tredici anni. Il ritorno l’ha commossa molto. E adesso siamo sicuri che sarà più che felice di esserne di nuovo alla conduzione.

